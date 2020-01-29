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29.01.2020 10:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве госпитализирована китаянка с симптомами ОРВИ

Текст: Сергей Бабкин

Гражданка КНР госпитализирована в одну из столичных больниц в связи с симптомами ОРВИ. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Кроме гражданки Китая в инфекционной больнице находится еще один пациент с аналогичными симптомами, он недавно побывал в КНР. Установлено, что оба больных с симптомами ОРВИ находились в Китае последние 14 дней. Такой срок является инкубационным периодом для нового коронавируса. Это и стало основанием для направления в стационар, где проведут все необходимые исследования. Пока пациенты получают необходимое лечение от вирусной инфекции.

Как уже писала "РГ", пока в России нет ни одного случая заражения новым коронавирусом. Тем не менее оперативные штабы созданы и на федеральном, и на столичном уровне.

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