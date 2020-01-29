В Москве госпитализирована китаянка с симптомами ОРВИ

Гражданка КНР госпитализирована в одну из столичных больниц в связи с симптомами ОРВИ. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме гражданки Китая в инфекционной больнице находится еще один пациент с аналогичными симптомами, он недавно побывал в КНР. Установлено, что оба больных с симптомами ОРВИ находились в Китае последние 14 дней. Такой срок является инкубационным периодом для нового коронавируса. Это и стало основанием для направления в стационар, где проведут все необходимые исследования. Пока пациенты получают необходимое лечение от вирусной инфекции.

Как уже писала "РГ", пока в России нет ни одного случая заражения новым коронавирусом. Тем не менее оперативные штабы созданы и на федеральном, и на столичном уровне.