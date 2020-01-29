Новости

Осужденному за выбитое стекло автозака на росгвардейца сократили срок 12:28
Осужденному за экстремистские призывы блогеру приговор не изменили 12:25
Виновник смертельного ДТП в Иркутске осужден на 15 лет 12:20
Toyota останавливает четыре завода в Китае из-за коронавируса 12:16
Звезда "Дома-2" Виктория Боня нашлась в джунглях Перу 12:15
Эндокринологи раскритиковали диету, популярную у многих звезд 12:15
В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей 12:01
Роскомнадзор заблокирует доступ к Protonmail.com из-за сообщений о "минировании" 12:00
Дума Кирова утвердила отставку главы города 11:57
В ДТП под Ростовом два человека погибли и 11 пострадали 11:56
В Ростове Великом митрополичью конюшню превратят в музей 11:54
ФК "Зенит" отправился на сбор в Испанию без Кокорина 11:53
На водоемах Москвы в 2019 году было спасено 117 человек 11:51
В Нижегородской области столкнулись три грузовика 11:42
Власти Китая передали российским ученым геном нового коронавируса 11:39
Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском 11:37
Дмитрий Тарасов отправился на второй сбор "Рубина" 11:35
Как российские АЗС обманывают покупателей 11:32
Названа причина смерти 21-летней рэперши Лексии Алиджай 11:31
В Крыму на 70-летнего мародера-рецидивиста завели уголовное дело 11:26
За сутки из центра Москвы вывезли тысячу самосвалов со снегом 11:25
В Петербурге младенец отравился наркотиками 11:24
В Подмосковье отец отравил младенца снотворным 11:22
Хоррор Джона Карпентера "Нечто" получит новый ремейк 11:22
Баскетболистки из Минска сыграют в Коми в четвертьфинале Евролиги 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
29.01.2020 11:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростове Великом митрополичью конюшню превратят в музей

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Музей-заповедник "Ростовский кремль" Фото: Музей-заповедник "Ростовский кремль"
Фото: Музей-заповедник "Ростовский кремль"

Завершена реставрация конюшенного двора Ростовского кремля. Масштабная реставрация памятника федерального значения началась в 2013 году, а до этого момента руины бывшего конюшенного двора многие годы портили вид на Ростовский кремль и пугали туристов.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
В Преображенской церкви в Кижах полностью восстановили иконостас

В советское время помещения бывших митрополичьих конюшен использовались под склады, а когда в 1970-е годы они совсем обветшали, постройку пытались снести. Только усилиями общественности и министерства культуры СССР памятник был спасен от сноса и поставлен под государственную охрану, но до реставрации дело очень долго не доходило. В кремле рассказали, что работы проводились в несколько этапов по проекту ФГУП "Центральные реставрационные проектные мастерские". В итоге музей-заповедник получил больше четырех тысяч квадратных метров новых выставочных площадей.

- Мы планируем устроить здесь фондохранилище, реставрационные мастерские темперной живописи, конференц-зал, выставочные площади для новых экспозиций. Во внутреннем дворе будет площадка для ярмарок, фестивалей, исторических реконструкций, - поделилась планами директор музея-заповедника "Ростовский кремль" Наталия Каровская.

Открытие уникального музейного объекта состоится в мае. Одна из первых выставок будет посвящена 75-летию Победы.

Справка "РГ"

Здание бывшего митрополичьего конюшенного двора в Ростове - одно из самых ранних (XVII век) сохранившихся сооружений подобного рода. Согласно историческим источникам, конюшенный двор начали строить еще при митрополите Ростовском и Ярославском Ионе Сысоевиче. После перевода епископской кафедры в Ярославль в комплексе, предназначенном для лошадей и карет высших церковных иерархов, располагались семинария, постоялый двор, соляные склады, воинские казармы.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Россия. Это надо видеть

Главное сегодня

В Совфеде оценили заявление о "встрече" Гитлера и Сталина
Россияне назвали необходимый для роста производительности уровень зарплат
Следователи начали допрашивать бывших полицейских по "делу Голунова"
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Сенаторы-демократы раскритиковали "сделку века" Трампа
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года