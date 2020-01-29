В Ростове Великом митрополичью конюшню превратят в музей

Завершена реставрация конюшенного двора Ростовского кремля. Масштабная реставрация памятника федерального значения началась в 2013 году, а до этого момента руины бывшего конюшенного двора многие годы портили вид на Ростовский кремль и пугали туристов.

В советское время помещения бывших митрополичьих конюшен использовались под склады, а когда в 1970-е годы они совсем обветшали, постройку пытались снести. Только усилиями общественности и министерства культуры СССР памятник был спасен от сноса и поставлен под государственную охрану, но до реставрации дело очень долго не доходило. В кремле рассказали, что работы проводились в несколько этапов по проекту ФГУП "Центральные реставрационные проектные мастерские". В итоге музей-заповедник получил больше четырех тысяч квадратных метров новых выставочных площадей.

- Мы планируем устроить здесь фондохранилище, реставрационные мастерские темперной живописи, конференц-зал, выставочные площади для новых экспозиций. Во внутреннем дворе будет площадка для ярмарок, фестивалей, исторических реконструкций, - поделилась планами директор музея-заповедника "Ростовский кремль" Наталия Каровская.

Открытие уникального музейного объекта состоится в мае. Одна из первых выставок будет посвящена 75-летию Победы.

Справка "РГ"

Здание бывшего митрополичьего конюшенного двора в Ростове - одно из самых ранних (XVII век) сохранившихся сооружений подобного рода. Согласно историческим источникам, конюшенный двор начали строить еще при митрополите Ростовском и Ярославском Ионе Сысоевиче. После перевода епископской кафедры в Ярославль в комплексе, предназначенном для лошадей и карет высших церковных иерархов, располагались семинария, постоялый двор, соляные склады, воинские казармы.