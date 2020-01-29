Во время квеста 17-летняя девушка из Рыбинска лишилась глаза

В Рыбинске огласили приговор организаторам квеста, во время которого 17-летняя девушка получила тяжелую травму глаза, из-за которой орган зрения пришлось в итоге удалить. Обвинявшийся в причинении увечья индивидуальный предприниматель и его приятель полностью свою вину так и не признали.

События 16 января 2019 года Аня Васюкова до сих пор вспоминает с содроганием. И время эту память вряд ли притупит, потому что безобидное, казалось бы, развлечение обернулось кошмаром, последствия которого загладить невозможно: девушка получила не пару синяков или даже переломов, а пожизненную травму, уже поломавшую ее планы на будущее.

Сертификат на злосчастный квест Аня получила за волонтерскую работу: она и ее друзья поздравляли детей-инвалидов с Новым годом. Компанией из шести человек ребята и пошли на улицу Герцена, 24, где в небольшом здании из красного кирпича располагалась квест-комната.

- Нас попросили взять с собой сменную обувь. Перед началом игры сказали, чтобы мы ничего не ломали, больше ничего не объяснили, про петарды не говорили, - рассказывает Аня.

Молодежь должна была пройти некий лабиринт и найти из него выход. Чтобы ребята не нахватались заноз, им выдали перчатки (в помещениях было много деревянных поверхностей). Молодые люди рассказали в суде, что им на головы надели мешки, они преодолевали преграды, а актеры их пугали. Все участники квеста слышали звуки взрывающихся петард (как потом выяснилось - второго класса опасности), а также чувствовали характерный запах. Одной девушке петарда попала под ноги, у другой взорвалась за спиной, отчего у нее даже заложило уши. В последней комнате друзья нашли ручку от окна и, решив, что окно - и есть искомый выход, открыли его и начали выбираться из помещения на улицу.

Получилось, что участники квеста начали выбираться из окна прямо на залпы римской свечи

А напротив окна незадолго до этого момента один из будущих обвиняемых установил в снег и зажег римскую свечу типа "Пантеры" или "Гепарда", которая осталась у него от празднования Нового года. Расстояние от свечи до окна, по разным свидетельским оценкам, составляло от одного метра до двух, хотя по нормативам должно было равняться тридцати. И получилось, что участники квеста начали выбираться из окна прямо на залпы этой свечи. Первым двум повезло - свеча к тому моменту еще не разгорелась. А третьей была Аня...

- Фитиль, видимо, догорел у фейерверка, и начало выстреливать. Я даже ничего не успела сделать - только подошла к окну, высунулась, и мне сразу прилетело, - вспоминает девушка. - Сначала я не поняла, что произошло, увидела на руках кровь, растерялась. А потом мне стало очень больно. Заметив, что со мной что-то не так, подбежала подруга, начала звать на помощь. Кто-то намочил мою перчатку, в которой я проходила квест, и приложил к глазу. Организаторы квеста хотели вызвать скорую, но в итоге повезли меня в травмпункт сами.

А потом были две сложные операции. Сначала врачи пытались сохранить правый Анин глаз, но в итоге его все равно пришлось удалить. В Москве девушке сделали протез, и каждые два года ей придется ездить на его коррекцию или замену. С мечтой поступить в Вологодский институт права и экономики ФСИН России Ане пришлось расстаться - с таким физическим недостатком туда не берут.

- Год прожили, как в аду, - так оценивает жизнь дочери и всей семьи мама Ани Светлана Васюкова. - Все это время занимались лечением. Эмоционально очень тяжело.

Организаторы трагического квеста (до переквалификации в "массовики-затейники" они занимались строительным бизнесом) между тем уверяли следствие и суд, что участники игры не должны были вылезать из окна, а выход был через дверь. Однако ребята, с их слов, никаких инструкций об этом не получали, а рации, которые им выдали, работали так, что в них можно было услышать лишь хрипение и шипение, а не членораздельную человеческую речь.

В итоге, учтя все смягчающие обстоятельства, в том числе отсутствие судимости и попытку оказать первую помощь, суд признал владельца ИП и непосредственного исполнителя программы квеста виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"), и приговорил обоих к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, в пользу пострадавшей девушки они должны будут выплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда - по 750 тысяч рублей каждый.

Васюковых приговор откровенно разочаровал.

- Не согласна с решением суда! - возмущена Светлана Леонидовна. - Пока хотя бы одному устроителю подобных квестов не дадут реальный срок, они будут уверены в своей безнаказанности. Только реальный срок заставит их задуматься о безопасности наших детей. Большое спасибо следствию - оно приложило неимоверные усилия, чтобы это дело вообще довести до конца, потому что фигуранты выгораживали друг друга как могли.

Организаторы квеста от общения с журналистами отказались.

Комментарий

Денис Сизов, помощник рыбинского городского прокурора:

- В целом мы согласны с обвинительным приговором. Но сторона обвинения настаивала на реальном лишении свободы - гособвинитель просил для обоих подсудимых два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд назначил условную меру наказания. После получения и изучения приговора нами будет решен вопрос о наличии либо отсутствии оснований для его обжалования.