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29.01.2020 14:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Открытый перелом

В Твери врачи травмпункта в полном составе написали заявления об увольнении
Текст: Элина Труханова (Тверь)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 18(8072)
Сразу все врачи травматологического пункта Тверской клинической больницы N 6 написали заявления об увольнении из-за больших нагрузок и низкой зарплаты. Последним днем работы медиков, если ситуация не улучшится, станет 31 января.

Отчаянный шаг был сделан 18 января, а причинами его стали, как сообщил тверской паблик в соцсети "Болезней нет", "острый кадровый дефицит, низкие зарплаты, отсутствие должного медицинского оборудования и условий работы".

- Нет врачебных кадров. У нас уволился еще один врач, и мы оказались в цейтноте, нагрузка на каждого травматолога увеличилась еще больше. Проблему надо как-то решать, - объясняет коллективное увольнение заведующая травмпунктом "шестерки" Людмила Щербакова.

Фото: Администрация Владимирской области
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В этом медицинском подразделении рассказали, что сейчас там принимают больных два основных сотрудника и три совместителя. Но чтобы нормально работать и вовремя обслуживать пациентов, вынужденных теперь не по одному часу ожидать приема, необходимы еще как минимум два сотрудника, желательно постоянных. Вообще же в штатном расписании травмпункта - 14 врачебных ставок, но все медики работают за двоих и таким образом небольшим составом покрывают кадровый дефицит, хотя это тоже отнюдь не норма. Но после увольнения очередного сотрудника ситуация стала просто критической.

- Кто-то ушел в платные клиники, кто-то в больницы, где лучше условия труда. Даже в том составе, который оставался у нас до последнего увольнения врача, мы как-то работали. Но сейчас нормально это делать уже невозможно, - продолжает доктор Щербакова

В штатном расписании - 14 врачебных ставок, но все медики работают за двоих

По словам медиков, одна из основных причин сформировавшегося кадрового дефицита - невысокая зарплата, за которую никто просто не хочет работать. Руководство травмпункта не стало озвучивать конкретные цифры, пояснив лишь, что зарплата "не соответствует "дорожной карте".

Фото: Сергей Красноухов
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К чему приведет коллективное возмущение травматологов условиями работы, пока не ясно. Реакцией на него стало проведенное руководством регионального минздрава совещание с участием главврачей городских больниц, областной клинической больницы и врачей-травматологов. Принято решение о проведении мониторинга нагрузки травмпунктов, а также изменен график их работы: днем пациентов сейчас принимают в горбольницах N 1, 6 и 7, а ночью по понедельникам, средам и пятницам дежурит травмпункт больницы N 1, по четвергам и воскресеньям - больницы N 6, по средам и субботам - больницы N 7.

Травматологи "шестерки" надеются, что приемлемый выход из непростой ситуации будет найден, причем не за счет оптимизации работы травмпунктов, поскольку пациентов там всегда много. "РГ" будет следить за развитием событий.

Комментарий

Максим Максимов, министр здравоохранения Тверской области:

- С руководителем отделения травматологии достигнута договоренность о продолжении работы сотрудников в ГКБ N 6. Главный врач ГКБ N 6 ведет работу по привлечению сотрудников в травматологическую службу на основное место работы. Кроме того, принято решение о дооснащении оборудованием травматологических отделений. В частности, планируется приобрести новый рентген-аппарат в травмпункт горбольницы N 1. В настоящее время завершена установка нового цифрового рентгеновского аппарата в травмпункт больницы N 6, проводится его наладка, запуск оборудования в работу запланирован в конце января.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь

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