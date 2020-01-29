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29.01.2020 04:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков-любителей

Текст: Евгения Шерешевская

Около полуночи 28 января в Корсаковском районе Сахалинской области спасатели завершили эвакуацию рыбаков-любителей со льда залива Мордвинова, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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С опасного участка ледового припая доставлено на берег 536 человек. Никто из них не нуждался в медицинской помощи.

В операции по спасению любителей подледного лова с участием 15 сотрудников МЧС было задействовано 3 лодки и судно на воздушной подушке.

Накануне происшествия жителям области разослали SMS-сообщения с предупреждением о том, что выход на лед в заливе Мордвинова опасен, но это не остановило заядлых рыбаков. В результате, когда на льду образовалась трещина, около шестисот человек оказались отрезанными от берега.

29 января, по сообщению синоптиков, у побережья залива, где так любят добывать корюшку сахалинцы, лед так же ненадежен. Даже слабый отжимной ветер может вынести дрейфующие льдины в открытое море.

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