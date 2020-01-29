На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков-любителей

Около полуночи 28 января в Корсаковском районе Сахалинской области спасатели завершили эвакуацию рыбаков-любителей со льда залива Мордвинова, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

С опасного участка ледового припая доставлено на берег 536 человек. Никто из них не нуждался в медицинской помощи.

В операции по спасению любителей подледного лова с участием 15 сотрудников МЧС было задействовано 3 лодки и судно на воздушной подушке.

Накануне происшествия жителям области разослали SMS-сообщения с предупреждением о том, что выход на лед в заливе Мордвинова опасен, но это не остановило заядлых рыбаков. В результате, когда на льду образовалась трещина, около шестисот человек оказались отрезанными от берега.

29 января, по сообщению синоптиков, у побережья залива, где так любят добывать корюшку сахалинцы, лед так же ненадежен. Даже слабый отжимной ветер может вынести дрейфующие льдины в открытое море.