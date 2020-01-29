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29.01.2020 15:07
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Россиянка в Ухане: "Люди верят, что все будет хорошо"

Текст: Александр Ярошенко
Корреспондент "РГ" дозвонился в эпицентр мировой эпидемии неведомого коронавируса, в китайский город Ухань. Там с мая 2019 года работает хореографом в одном из театров Виктория Маковцева, жительница Благовещенска.

Вика рассказала об обстановке в городе, за которым сейчас с тревогой следит весь мир.

- Сейчас в Ухане работают лучшие врачи со всего Китая, строят два специальных, быстровозводимых госпиталя. На китайских интернет-сайтах подключены вебкамеры, которые показывают как идет строительство, можно в онлайн-режиме смотреть, как продвигается работа, - сообщила россиянка.

Сегодня по местному телевидению сказали, что уже от этой пневмонии вылечилось 132 человека. Все силы брошены на создание вакцины против вируса.

Фото: EPA
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Большинство учреждений закрыто на карантин до 14 февраля. Китайские СМИ сообщают, что пик эпидемии будет примерно через неделю, потом все пойдет на спад. Китай на решение этой проблемы выделил 36 миллиардов юаней.

- Люди верят в свое государство, они не сомневаются, что все будет хорошо, - отметила Виктория. - Магазины полны товаров, крупные сетевые маркеты даже снижают цены на продукты. Есть и барыги, которые пытаются поднять цены и как-то нажиться на беде, но за это очень быстро дают по рукам.

В городе работает круглосуточная "горячая линия", куда можно позвонить в случае, если кто-то пытается задирать цену. Штраф за это составляет до трех миллионов юаней.

- Вообще люди очень дружные, беда всех сблизила. Был всекитайский флешмоб в поддержку Уханя - жители домов открывали форточки и кричали: "Ухань, держись!" Есть те, кто в знак солидарности поет гимн Китая. Сейчас говорю вам, а у меня слезы на глаза наворачиваются, насколько этот народ един. Они горой друг за друга!

Россиянка добавила, что к иностранцам в Ухане относятся очень хорошо. Часто спрашивают, есть ли у людей еда, маски и все необходимое. Кроме того, работодатели выразили готовность выплачивать суточные в том случае, если карантин затянется.

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
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- Посольство России с нами на связи, но пока речи о том, что нас надо вывозить - нет. Говорят, что ведутся переговоры. Мы с украинцами рядом живем, мы дружные. Знаете, когда русская девушка заболела ОРВИ, и все переживали, что это коронавирус, ей одна гражданка Украины помогала всем, чем только могла, - рассказала собеседница "РГ".

Виктория отмечает, что здесь люди друг друга не боятся, а вот в других районах Китая шарахаются от тех, кто приехал с Уханя. Были случаи, когда их чуть ли не насильно пытались госпитализировать. Когда речь заходит об эвакуации, она отвечает: "Если предложат, то, конечно, буду эвакуироваться. Даже если придется эвакуироваться, то когда все успокоится, я, скорее всего, вернусь в Ухань. Этот город и его жителей полюбила всем сердцем".

Справка"РГ"

Новый тип коронавируса начал распространяться в Ухане в декабре прошлого года. За месяц число заболевших превысило 6 тысяч человек, более 130 скончались. Ученые по всему миру ищут вакцину от заболевания. В России заболевших не зафиксировано. По всей стране проверяют заболевших с симптомами ОРВИ.

В мире Восточная Азия Китай Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Распространение нового коронавируса

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