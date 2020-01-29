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29.01.2020 06:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сотрудникам железных дорог в ДФО раздали маски и перчатки

Текст: Анна Бондаренко

Меры по предупреждению распространения коронавируса приняты на ряде приграничных железных дорог, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" во Владивостоке.

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Отмечается, что на вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской, кассиры, дежурные и другие сотрудники, контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. Вокзалы регулярно моют специальными дезинфицирующими средствами, помещения проветривают, медпункты дополнительно укомплектовали противоэпидемическими препаратами.

Дезинфицирующими средствами обрабатываются пассажирские поезда. При отправлении составов, пассажирам по радио рассказывают о мерах профилактики.

По последним данным, в Китае более 130 человек уже стали жертвами коронавируса 2019-nCoV, всего заражены - 5515. Коронавирус стремительно распространяется по миру. Заболевшие выявлены выявлены в Австралии, Вьетнаме, Германии, Италии, Камбодже, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, на Шри-Ланке и Японии.

Общество Здоровье Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Распространение нового коронавируса

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