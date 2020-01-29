За сутки еще 25 человек скончались от коронавируса в Китае

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки выросло на четверть. Комитет по здравоохранению опубликовал свежие данные. Скончался уже 131 человек, отмечается в докладе. Еще 840 местных жителей впервые обратились за помощью к медикам с признаками пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Всего заражены - 5515 человек.

Напомним, впервые о неизвестном заболевании с тяжелыми последствиями для организма власти Китая сообщили в конце декабря прошлого года. Тогда в крупном городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. После чего коронавирус стал стремительно распространяться по всему миру. Заболевшие выявлены в Австралии, Вьетнаме, Германии, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, на Шри-Ланке и Японии.

Комитет по здравоохранению КНР прогнозирует, что пик распространения коронавируса в Китае наступит примерно через неделю, но масштабного роста не будет.