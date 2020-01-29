В Приморье из-за коронавируса предложили продлить каникулы студентам

В Приморье рекомендуют продлить каникулы в тех учебных заведениях, где обучаются студенты из Китая. Это связано с предотвращением возможного распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы краевого управления Роспотребнадзора Светлану Морозову.

Она сообщила, что в вузы региона направлены письма с таким предложением. По возвращении китайских студентов рекомендуется пристальнее следить за их здоровьем.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, приближается к шести тысячам человек. От болезни уже скончался 131 человек.