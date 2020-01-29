Дума Кирова утвердила отставку главы города

Депутаты гордумы досрочно прекратили полномочия главы города Ильи Шульгина. Конкурс на замещение вакантной должности назначили на 26 февраля этого года.

До этого времени исполнять обязанности главы администрации Кирова будет его первый заместитель Геннадий Плехов.

Напомним, ранее Илья Шульгин написал заявление о прекращении полномочий. В правительстве Кировской области сообщили, что причиной отставки стала неудовлетворительная работа муниципалитета и сити-менеджера в части реализации национальных проектов.