Нападающий "Крыльев Советов" Соболев продолжит карьеру в "Спартаке"

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев продолжит карьеру в московском "Спартаке".

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев по данным сразу нескольких источников, продолжит карьеру в московском "Спартаке". Как сообщает Sport24, футболист завершит сезон в московском клубе на правах аренды, после чего красно-белые получат право выкупа игрока. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил "РГ", что вероятность этого перехода достаточно высока.

Нынешней зимой услугами Соболева интересовались ЦСКА, "Динамо" и ряд других клубов, в том числе и из-за границы. Однако сторонам так и не удалось достичь соглашения.

В нынешнем сезоне на счету Соболева 10 забитых мячей в РПЛ. В списке лучших бомбардиров впереди него лишь Артем Дзюба из "Зенита".