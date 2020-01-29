Согласована часть новой трассы М12 Москва-Казань

Нижегородская область стала первым регионом, согласовавшим расположение будущей скоростной автодороги М12 Москва-Нижний Новгород-Казань. Об этом сообщает госкомпания "Автодор".

По территории Нижегородской области протяженность М12 составляет порядка 280 километров. От границы Владимирской области дорогу планируется проложить через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский, Пильнинский районы Нижегородской области. На границе с Владимирской областью предполагается строительство нового моста через Оку, на пересечениях с дорогами Нижний Новгород - Арзамас и Павлово - Мухтолово планируется строительство транспортных развязок.

По сообщению "Автодора", уже ведутся предпроектные работы по всем участкам будущей М12. Госкомпания планирует приступить к строительству магистрали в 2020 году. В Нижегородской области работы запланированы на 2025 год. Полностью открыть движение по М12 собираются в 2027 году.

М12 - это дорога первой категории с двумя полосами движения в каждую сторону, разделительной полосой и разрешенной скоростью до 130 км/ч. Будет установлено освещение на всем протяжении трассы, сооружены надземные и подземные пешеходные переходы, обустроены площадки отдыха, экодуки и зверопроходы для диких животных.

Что показал обзор трассы М11: