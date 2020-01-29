АО "Транснефть - Западная Сибирь" приступает к реализации мероприятий в рамках Года промышленной безопасности и производственного контроля

АО "Транснефть - Западная Сибирь" приступает к реализации тематических мероприятий в рамках Года промышленной безопасности и производственного контроля, объявленного в 2020 году в организациях системы "Транснефть". Цель - привлечение внимания работников предприятия и общественности к необходимости неукоснительного соблюдения требований безопасности, распространение наилучших практик АО "Транснефть - Западная Сибирь" в этой области.

В зоне ответственности предприятия расположены 52 опасных производственных объекта, поэтому соблюдению требований промышленной безопасности оно уделяет приоритетное внимание. Работа ведется по нескольким направлениям: планомерно модернизируется производственная инфраструктура, выполняется диагностика основного и вспомогательного оборудования перекачивающих станций, внутритрубная диагностика линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, расширяются области применения автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Весной этого года в АО "Транснефть - Западная Сибирь" планируется ввод в эксплуатацию единой системы диспетчерского управления (ЕСДУ). Оперативный контроль за транспортировкой нефти и нефтепродуктов будет осуществляться из единого диспетчерского пункта в г. Омске. Такой подход позволит повысить скорость обмена информацией о возможных нештатных ситуациях и сократит время для принятия оперативных решений. Кроме того, в ЕСДУ предусмотрена интеграция с центральной системой противоаварийной автоматики и системой обнаружения утечек. Это обеспечит высокий уровень соблюдения промышленной безопасности в зоне ответственности предприятия.

Во всех филиалах общества в текущем году запланировано проведение 1086 учебно-тренировочных занятий, в том числе на подводных переходах через малые и большие реки Западной Сибири.

В рамках информационно-образовательной работы планируется проведение тематических лекций с сотрудниками филиалов предприятия. Ежеквартально будет организовано ознакомление работников с памятками по основным направлениям соблюдения правил промышленной безопасности: документационное обеспечение, безопасная эксплуатация производственных объектов, готовность в локализации и ликвидации последствий нештатных ситуаций.

В ноябре на базе предприятия состоится семинар-совещание с начальниками отделов и служб промышленной безопасности и производственного контроля организаций системы "Транснефть". Участники обсудят изменения законодательства в сфере промышленной безопасности, взаимодействие с надзорными органами, а также поделятся опытом реализации крупных тематических проектов.

Научно-техническая конференция молодежи также будет посвящена вопросам безопасности.

Кроме того, с целью популяризации темы промышленной безопасности АО "Транснефть - Западная Сибирь" организует фотоконкурс и конкурс детского рисунка, проведет встречи со студентами вузов, тематические уроки для школьников.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"