В Кемерове не подтвердили коронавирус у прибывших из КНР туристов

У двух пассажиров, прибывших во вторник в Кемерово из Китая, коронавирус не подтвердился. Об этом со ссылкой на областной департамент охраны здоровья населения Кузбасса сообщает РИА Новости.

Как сообщала "РГ", два пассажира - взрослый и ребенок - по прибытию в аэропорт Кемерова были отправлены в инфекционную больницу с симптомами респираторного заболевания. Промежуточные результаты взятых у ребенка анализов указали на обычную простуду.

В департаменте уточнили, что обследование было проведено на основании нормативных документов Роспотребнадзора и минздрава РФ.

"На данный момент у двух пациентов получены отрицательные результаты исследования на коронавирус", - сообщили в департаменте.

Состояние пациентов удовлетворительное, в стационарном лечении они не нуждаются.