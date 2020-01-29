В Новосибирске раскрыли жестокое убийство беременной женщины

Полиция в Омске задержала 34-летнего жителя Новосибирска, который зарезал беременную женщину и скрывался в соседнем регионе от правосудия. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, он нанес жертве удар ножом в область спины, и та скончалась на больничной койке.

По данным полиции, сигнал о нападении поступил вчера около 15.30 по местному времени. Злоумышленник подкараулил свою жертву в подъезде дома на улице Кирова, где та снимала квартиру. Есть сведения, что это его бывшая сожительница, которая сбежала от него.

В соцсетях получило распространение видео с камер наблюдения, на котором запечатлен сам момент убийства и то, как преступник быстрым шагом выходит из многоэтажки, пряча за пазуху предмет, напоминающий охотничий нож. Затем, по информации полиции, мужчина воспользовался онлайн-сервисом по поиску попутчиков и покинул пределы Новосибирской области. Его удалось задержать в одной из гостиниц Омска.

В региональном Следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье об убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Следователи уверены, что преступник знал, что его 33-летняя знакомая ждет ребенка. Следовали передали в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.