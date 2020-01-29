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29.01.2020 07:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Смехотерапия поможет

В Омске открыли школу больничных клоунов
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 18(8072)
В Омске стартовал социально-инклюзивный проект "Академия улыбок". Обучение в школе для больничных клоунов ведут опытные врачи, психологи, актеры, игротехники. Специалисты считают, что когда у ребенка хорошее настроение, он быстрее идет на поправку. Это утверждение на практике проверят волонтеры, которые будут развлекать маленьких пациентов омских стационаров.
Хорошее настроение помогает маленьким пациентам выздороветь быстрее. Фото: Омский центр инноваций социальной сферы Хорошее настроение помогает маленьким пациентам выздороветь быстрее. Фото: Омский центр инноваций социальной сферы
Хорошее настроение помогает маленьким пациентам выздороветь быстрее. Фото: Омский центр инноваций социальной сферы

Обучение будет бесплатным за счет полученного гранта. Курсы открываются на базе Омской медицинской академии. После учебы слушателям предстоит пройти стажировку в городских клиниках. И только потом их допустят к работе по специальности "Медицинская игротерапия".

Фото: iStock
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- Наши специалисты уже обладают опытом организации волонтерской деятельности в медицинских и социальных учреждениях региона, - сообщила "РГ" директор Фонда социальных проектов "Территория милосердия" Анна Икаева. - Наша задача - сделать серьезный шаг к организации системной квалифицированной волонтерской помощи детям, находящимся на длительном стационарном лечении. Мы планируем обучить около шестидесяти клоунов, которые подарят маленьким пациентам позитивные эмоции.

Предпочтение при наборе слушателей в необычную школу отдают студентам - будущим медикам и педагогам. Помимо умения веселить ребятишек, им необходимо освоить специфику детских болезней. Волонтеры, например, должны знать, что малышам, страдающим муковисцидозом, нельзя долго смеяться - возможны проблемы с дыханием. А детям с эпилепсией противопоказаны яркие цвета. Поэтому клоунам нужно уметь подбирать программу игр, костюмы и музыкальное сопровождение для разных пациентов.

- Это отличный проект, - считает главный врач Омской областной детской клинической больницы Олег Горбунов. - Научно доказано, что хорошее настроение стимулирует иммунную систему организма. Когда ребенок смеется, он позитивно мыслит. А значит, выздоровление наступает гораздо быстрее.

Контакт

Справки для желающих учиться: тел.: (3812) 24-80-87, 8-913-631-22-77.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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