В Омске открыли школу больничных клоунов

В Омске стартовал социально-инклюзивный проект "Академия улыбок". Обучение в школе для больничных клоунов ведут опытные врачи, психологи, актеры, игротехники. Специалисты считают, что когда у ребенка хорошее настроение, он быстрее идет на поправку. Это утверждение на практике проверят волонтеры, которые будут развлекать маленьких пациентов омских стационаров.

Обучение будет бесплатным за счет полученного гранта. Курсы открываются на базе Омской медицинской академии. После учебы слушателям предстоит пройти стажировку в городских клиниках. И только потом их допустят к работе по специальности "Медицинская игротерапия".

- Наши специалисты уже обладают опытом организации волонтерской деятельности в медицинских и социальных учреждениях региона, - сообщила "РГ" директор Фонда социальных проектов "Территория милосердия" Анна Икаева. - Наша задача - сделать серьезный шаг к организации системной квалифицированной волонтерской помощи детям, находящимся на длительном стационарном лечении. Мы планируем обучить около шестидесяти клоунов, которые подарят маленьким пациентам позитивные эмоции.

Предпочтение при наборе слушателей в необычную школу отдают студентам - будущим медикам и педагогам. Помимо умения веселить ребятишек, им необходимо освоить специфику детских болезней. Волонтеры, например, должны знать, что малышам, страдающим муковисцидозом, нельзя долго смеяться - возможны проблемы с дыханием. А детям с эпилепсией противопоказаны яркие цвета. Поэтому клоунам нужно уметь подбирать программу игр, костюмы и музыкальное сопровождение для разных пациентов.

- Это отличный проект, - считает главный врач Омской областной детской клинической больницы Олег Горбунов. - Научно доказано, что хорошее настроение стимулирует иммунную систему организма. Когда ребенок смеется, он позитивно мыслит. А значит, выздоровление наступает гораздо быстрее.

Контакт

Справки для желающих учиться: тел.: (3812) 24-80-87, 8-913-631-22-77.