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29.01.2020 13:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербург простился с Исааком Штокбантом

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Петербург простился с народным артистом России, художественным руководителем и главным режиссером Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Исааком Романовичем Штокбантом, сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.

Известный режиссер скончался на 95-м году жизни. Основатель театра "Буфф", он был его бессменным руководителем более 35 лет.

Церемония прощания состоялась в стенах театра. В ней принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что Исаак Штокбандт прожил яркую и длинную жизнь, в которой было место и героическим подвигам, и театральной славе.

Участник Великой Отечественной войны, артиллерист, командир взвода, он много лет отдал военной службе, но всегда мечтал заниматься искусством.

Вспоминая заслуги режиссера Штокбандта, выступавшие на гражданской панихиде говорили о его способности объединять людей. Созданный в 1983 году театра "Буфф" стал и школой для молодых артистов, и театром, который насыщал жизнь горожан веселыми, яркими, полными юмора спектаклями.

Вдове Исаака Романовича Штокбанта - Алевтине Файзрахмановой - Александр Беглов передал медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. ", которую власти не успели вручить режиссеру при жизни.

Общество Утраты Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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