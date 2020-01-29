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29.01.2020 16:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Год Гранина

В Петербурге подведены итоги празднования столетия современного классика
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 17(8071)
Санкт-Петербург стал центром празднования столетия писателя Даниила Гранина, которое вся читающая общественность отметила в 2019 году. Об этом говорили члены оргкомитета, который на заседании в Президентской библиотеке подвел итоги Года Гранина, объявленного президентом России в прошедшем году.

Среди событий Года Гранина - Марафон добра, в рамках которого в пятидесяти пунктах по сбору книг для сельских библиотек было собрано более 500 тысяч изданий и переправлено в провинциальные библиотеки.

В Петербурге на Дальневосточном проспекте, рядом с культурно-просветительским центром имени писателя был открыт памятник почетному гражданину города Даниилу Гранину.

Публикация в "РГ" стала основой для баллады, написанной читателем

Появились в Петербурге и две мемориальные доски: одна - на Петроградской стороне, на доме, где жил Даниил Гранин, а другая - в Пулковском парке, на месте боев, в которых принимал участие писатель. Имя Гранина присвоено и саду, расположенному рядом с Музеем обороны и блокады Ленинграда. А скоро на воздушных линиях "Аэрофлота" будет летать самолет, носящий имя классика, напомнил заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев.

Конечно, особое внимание было уделено переизданию книг писателя, а также мемуаров и воспоминаний о нем. Создан Фонд Гранина, который возглавила его дочь Марина Чернышева-Гранина. Она рассказала, что после выхода книги об ее отце в фонд обратились люди, которые также хотели бы увековечить свои воспоминания о встречах с писателем. Но в силу разных причин не успели этого сделать. А значит, "Воспоминания" еще будут переиздаваться с дополнениями. Члены оргкомитета были единодушны во мнении, что мероприятия, посвященные памяти писателя, следует продолжить и в наступившем году. Среди предложений - создание литературной премии имени Гранина и поощрительной стипендии для студентов политехнических вузов. Известно, что Даниил Александрович, инженер по образованию, в своих произведениях уделял особое внимание творческому научному поиску.

Для того чтобы все наследие автора стало доступно молодежи, решено создать специальный электронный портал. Предполагается, что здесь будут размещаться не только тексты, но и фото-, видеодокументы, запечатлевшие выступления писателя. По словам тележурналистки Бэллы Курковой, в ее архиве хранятся 60 фильмов, посвященных Даниилу Гранину.

"Год Гранина закончился, но эпоха Гранина как эпоха гуманизма продолжается"

Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вершинин поддержал инициативу продолжения начатой работы, тем более в наступившем году, а это год 225-летия первой публичной библиотеки России, это будет особенно актуально.

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- Даниил Александрович был другом Публички, его архив составляет ее золотой фонд, и еще многое нужно сделать для реализации всего задуманного, - сказал он.

Одним из ярких событий 2020 года должен стать Гранинский видеофестиваль, который планируется провести в РНБ. Есть в планах и проведение театрального фестиваля, в котором бы приняли участие спектакли, поставленные по произведениям писателя.

- Год Гранина закончился, но эпоха Гранина как эпоха гуманизма продолжается, - сказал, подводя итоги заседания, Сергей Степашин, глава Российского книжного союза.

Он пообещал, что все прозвучавшие предложения будут внесены в доклад, который в скором времени будет представлен президенту России.

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