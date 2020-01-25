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25.01.2020 11:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Президентской библиотеке подвели итоги Года Гранина

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге подвели итоги Года Гранина, объявленного президентом России в прошедшем году. Столетие писателя стало основанием для пристального внимания читающей общественности к его творчеству. Итоговое заседание оргкомитета прошло в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.
Для Даниила Гранина смысл жизни - только в вечном поиске смыслов. Фото: Дмитрий Кощеев Для Даниила Гранина смысл жизни - только в вечном поиске смыслов. Фото: Дмитрий Кощеев
Для Даниила Гранина смысл жизни - только в вечном поиске смыслов. Фото: Дмитрий Кощеев

- Из запланированных нами 120 мероприятий частично были не выполнены только семь, - отметил председатель оргкомитета, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Среди событий Года Гранина - организация специальных экспозиций на Московской международной книжной ярмарке и Санкт-Петербургском Книжном салоне, "Марафон добра", в рамках которого в пятидесяти пунктах по сбору книг для сельских библиотек было собрано более 500 тысяч изданий и переправлено в провинциальные библиотеки, организация Гранинских чтений, научных конференций и круглых столов, посвященных творчеству писателя.

В Петербурге был открыт памятник Почетному гражданину города Даниилу Гранину, напомнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Появились в Петербурге и две мемориальные доски - одна на Петроградской стороне, на доме, где жил Даниил Гранин, а другая - в Пулковском парке, на месте боев, в которых принимал участие писатель. Имя Гранина присвоено саду, расположенному рядом с Музеем обороны и блокады Ленинграда. А скоро на воздушных линиях "Аэрофлота" будет летать самолет, носящий имя Гранина.

И конечно, особое внимание было уделено переизданию книг писателя, воспоминаний о нем. Особое внимание этому уделяет специально созданный Фонд Гранина, который возглавила его дочь Марина Чернышева-Гранина. Она рассказала, что после выхода книги воспоминаний об ее отце в Фонд Гранина обратились люди, которые также хотели бы увековечить свои воспоминания о встречах с писателем, но в силу разных причин не успели это сделать. А значит "Воспоминания" еще будут переиздаваться с дополнениями. Не менее важными событиями стали международные конференции, посвященные творчеству Даниила Гранина, которые прошли в Германии, Бельгии и Франции. В планах - перевод произведений Даниила Гранина на сербский, греческий, английский и французский языки, издание за рубежом "Блокадной книги", актуальность которой сегодня трудно переоценить.

Фото: Pixabay
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Члены оргкомитета были единодушны во мнении, что мероприятия, посвященные памяти писателя, следует продолжить и в наступившем году. Среди предложений - создание литературной премии имени Даниила Гранина и поощрительной стипендии для студентов политехнических вузов. Известно, что инженер по образованию, Даниил Александрович в своих произведениях уделял особое внимание творческому научному поиску. Важным представляется и оцифровка всех фото и видеодокументов, связанных с именем писателя. Предполагается, что они буду размещаться на специально созданном портале. Есть в планах и проведение театрального фестиваля, в котором бы приняли участие спектакли, поставленные по произведениям писателя.

- Год Гранина закончился, но эпоха Гранина как эпоха гуманизма продолжается, - сказал, подводя итоги заседания, Сергей Степашин. Он пообещал, что все прозвучавшие предложения будут внесены в доклад, который в скором времени будет представлен Президенту России.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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