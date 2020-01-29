В Пулково прибывающих из Китая стали обследовать прямо в самолете

В петербургском аэропорту Пулково, который, как и другие воздушные гавани страны, стремится не допустить проникновения коронавируса, ввели новую методику проверки пассажиров. Так, на рейсе из китайского острова Хайнаня санитарные врачи прямо в салоне самолета взяли анализы у пассажиров для вирусологического исследования, сообщает Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу.

В ведомстве уточняют, что на борту находилось 336 пассажиров и 11 членов экипажа. Пассажирам делали мазки из зева и из носа. Также все прибывающие, а в основном это россияне, отдыхавшие в Хайнане, должны были заполнить анкету с указанием контактных данных.

Результаты анализов будут готовы через несколько дней. При необходимости санитарные врачи вызовут пассажиров для повторного обследования.

Один из пассажиров, летевший этим рейсом, выложил видео в Instagram. Мужчина находился на острове весь отпуск. В своих постах он отмечает, что в последние дни в местные магазины покупателей перестали впускать без масок.

Всего с начала быстрого распространения коронавируса и усиления мер безопасности, санитарные врачи проверили 139 человек в разных регионах страны. Ни у кого из них коронавирус не подтвердился, но доктора настоятельно советовали им лечиться от простуды и гриппа.