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29.01.2020 11:43
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор не выявил в России случаев заражения коронавирусом

Текст: Евгений Гайва
Роспотребнадзор не выявил в России ни одного случая заражения новым коронавирусом, проверив 139 человек с признаками вирусных инфекций, сообщили в ведомстве.

"За период мониторинга выявлено 139 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 17 больных - респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС- вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 16 - грипп А, 10 - грипп В, 4 - парагрипп, в 2 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у восьмерых заболевших - микстинфекция", - говорится в сообщении.

Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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При этом Роспотребнадзор с 28 января 2020 года проводит обследование в российских аэропортах прибытия всех возвращающихся из Китая российских туристов на коронавирусную инфекцию. Граждане относятся к этому с пониманием и оказывают содействие, отмечают в ведомстве.

Мониторинг за эпидемиологической обстановкой начат с первых дней осложнения ситуации. Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля. В частности, во всех пунктах пропуска через госграницу России проводится усиленный двойной контроль пассажиров, прибывающих из неблагополучных регионов. Используется как стационарное, так и переносное тепловизионное оборудование, отмечают в Роспотребнадзоре

Кроме того, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию. Медицинские организации готовы к приему больных из неблагополучных территорий, также проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание.

Роспотребнадзор направил в регионы методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций. Также в региональные организации Роспотребнадзора доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса.

Ранее с просьбой предоставить методические материалы для проведения лабораторных исследований продуктов питания на наличие коронавируса к Роспотребнадзору обратился Россельхознадзор. Ветеринарные службы начали контроль ввозимых в Россию продуктов питания.

Фото: EPA
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Эпидемия коронавирусной инфекции началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент количество зарегистрированных зараженных инфекцией в КНР около 6 тысяч человек. Более 130 случаев (2,2%) закончились смертью больных.

Вирус распространяется за пределы Китая, уже выявлено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран мира. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией для КНР.

Ростуризм выпустил рекомендации туроператорам прекратить продажи туров в Китай, а россиянам воздержаться от поездок в эту страну. Как рассказали ранее "РГ", продажи туров в Китай остановлены с 24 января. Сейчас чартерными рейсами российских туристов вывозят обратно в Россию в плановом порядке. Все, кто уже купил туры в Китай, могут расторгнуть договор и полностью вернуть деньги, либо перебронировать тур на другое направление или на другой срок.

Как сообщили в Ростуризме, до 4 февраля все организованные туристы вернутся в Россию.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

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