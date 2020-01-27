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27.01.2020 04:53
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ. Главный санитарный врач страны разработал постановление, которое определяет основной перечень соответствующих мероприятий. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.

Фото: REUTERS/Koki Kataoka
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Какие именно меры планируется предпринять, пока не уточняется. Данный пакет был разработан по поручению кабинета министров.

Накануне Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса. Так, в качестве мер предосторожности специалисты рекомендуют использовать маски, а также чаще мыть руки, особенно после посещения людных мест. Между тем лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано.

Напомним, по последним данным, новый коронавирус, вспышка которого произошла в китайской провинции Хубэй, унес жизни 80 человек. Число инфицированных превысило 2,4 тысячи человек.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

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