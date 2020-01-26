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26.01.2020 08:57
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса. Так, в качестве мер предосторожности специалисты рекомендуют использовать маски, а также чаще мыть руки, особенно после посещения людных мест.

Фото: AP Photo/Kin Cheung
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Кроме того, россиянам рекомендуют пить бутилированную воду и употреблять термически обработанную пищу. Важно также избегать контакта с животными. При планировании зарубежных поездок необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию. При первых признаках заболевания нужно обращаться за медицинской помощью, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Между тем, лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано. По данным Минздрава РФ, в приграничных с Россией регионах Китая зафиксированы семь случаев заражения коронавирусом. Один из них завершился летальным исходом.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 54, заразились уже свыше двух тысяч человек. Заболевание распространилось за пределы КНР.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

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