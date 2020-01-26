Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса. Так, в качестве мер предосторожности специалисты рекомендуют использовать маски, а также чаще мыть руки, особенно после посещения людных мест.

Кроме того, россиянам рекомендуют пить бутилированную воду и употреблять термически обработанную пищу. Важно также избегать контакта с животными. При планировании зарубежных поездок необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию. При первых признаках заболевания нужно обращаться за медицинской помощью, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Между тем, лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано. По данным Минздрава РФ, в приграничных с Россией регионах Китая зафиксированы семь случаев заражения коронавирусом. Один из них завершился летальным исходом.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 54, заразились уже свыше двух тысяч человек. Заболевание распространилось за пределы КНР.