Минздрав сообщил об отсутствии в РФ случаев заражения коронавирусом

Лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано.

Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на замминистра здравоохранения России Олега Салагая. Кроме того, по данным специалистов, в приграничных с РФ регионах Китая зафиксированы семь случаев заражения коронавирусом. Один из них завершился летальным исходом.

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 54, заразились уже свыше двух тысяч человек. Заболевание распространилось за пределы КНР в Таиланд, Японию, Южную Корею, США, Вьетнам, Канаду и другие страны.

Сегодня стало известно, что ученые Центра по профилактике и контролю заболеваний Китая приступили к исследованию и разработке вакцины. Им удалось успешно изолировать вирус и сейчас специалисты отбирают штамм вируса. Кроме того, проводится скрининг лекарственных препаратов от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.