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29.01.2020 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани будут судить авиадебошира, пытавшегося выбить иллюминатор

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодаре сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела о нарушении общественного порядка на борту лайнера, экстренно приземлившегося в аэропорту столицы Кубани.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани
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Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, 15 августа 2019 года на борту самолета, летевшего по маршруту Тель-Авив - Санкт-Петербург, 32-летний житель Ленинградской области "под действием горячительных напитков вел себя невменяемо": грубил экипажу и порывался выбить головой и ногами иллюминатор. Командир воздушного судна вынужденно совершил посадку в международном аэропорту Краснодара.

"Своими действиями обвиняемый причинил авиакомпании имущественный ущерб в размере свыше 250 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело, возбужденное по статье 213 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметила Ирина Волк.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Краснодарский край Краснодар СЗФО Санкт-Петербург Дебоши в самолетах

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