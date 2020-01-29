На Кубани будут судить авиадебошира, пытавшегося выбить иллюминатор

В Краснодаре сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела о нарушении общественного порядка на борту лайнера, экстренно приземлившегося в аэропорту столицы Кубани.

Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, 15 августа 2019 года на борту самолета, летевшего по маршруту Тель-Авив - Санкт-Петербург, 32-летний житель Ленинградской области "под действием горячительных напитков вел себя невменяемо": грубил экипажу и порывался выбить головой и ногами иллюминатор. Командир воздушного судна вынужденно совершил посадку в международном аэропорту Краснодара.

"Своими действиями обвиняемый причинил авиакомпании имущественный ущерб в размере свыше 250 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело, возбужденное по статье 213 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметила Ирина Волк.