Отца, оставившего в Шереметьево двоих детей, отпустили на свободу

Сотрудники Следственного комитета России отпустили отца двоих сыновей, которых мужчина оставил в аэропорту Шереметьево.

После допроса мужчина был отпущен с обязательством о последующей явке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области, куда мужчина явился с повинной.

Ранее "РГ" писала, что 26 января в одном из терминалов Шереметьево были обнаружены двое мальчиков пяти и девяти лет с запиской от отца, в которой он сообщал, что в связи с тяжелой финансовой обстановкой не может о них позаботиться и просил определить в приют.

Детей направили на обследование в больницу, а правоохранители начала поиски отца. Мужчина вылетел в Ростов-на-Дону, но вскоре явился с повинной в отдел СК по городу Батайску.

Он объяснил свой поступок и попросил у детей прощения.