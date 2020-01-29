Прокуратура Краснодарского края обжаловала постановление Апшеронского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении Василия Попкова и намерена добиться его реабилитации. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Эта шокирующая история вызвала большой общественный резонанс. Кубанский сирота Василий Попков очистил тропинку к своей родной школе в поселке Мезмай Апшеронского района от сухих и гнилых деревьев, за что угодил под статью. С подачи местного участкового на него завели уголовное дело о незаконной рубке деревьев в крупном размере (часть 2 статьи 260 УК РФ).

После разразившегося скандала администрация Апшеронского района, признанная в этом деле потерпевшей стороной, заявила на суде ходатайство о его прекращении за примирением сторон. Василий, измученный хождением по правоохранительным коридорам, был вынужден согласиться, после чего 22 января Апшеронский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела. Однако это решение порождает для него негативные правовые последствия, поскольку не является реабилитирующим.

После изучения материалов дела прокуратура края пришла к выводу, что постановление суда является незаконным и подлежащим отмене "в связи существенными нарушениями действующего законодательства". Так, не приняты во внимание выводы ботанической экспертизы о том, что дерево хоть и было живорастущим, однако являлось больным, ослабленным и биологически обреченным, показания ряда свидетелей и самого Попкова о том, что дерево изначально было повалено во время сильных ветров в феврале 2019 года. Также во время расследования уголовного дела неправильно установлен и рассчитан причиненный вред.

- С учетом изложенных обстоятельств заместитель прокурора Краснодарского края Роман Орлов внес апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об отмене постановления районного суда и прекращении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. за отсутствием в деянии состава преступления, с признанием за Василием Попковым права на реабилитацию, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.