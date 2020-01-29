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29.01.2020 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму на 70-летнего мародера-рецидивиста завели уголовное дело

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В отношении 70-летнего мародера-рецидивиста, задержанного 22 января на месте захоронения жертв фашизма под Симферополем, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По данным правоохранителей, подозреваемый был задержан около половины десятого вечера на месте преступления.

В Крыму на могиле жертв фашизма задержали мародера-рецидивиста

- У подозреваемого были изъяты грабли, лопаты, цапки, ведра и налобный фонарь, которые он использовал для незаконных раскопок, а также другие инструменты, - говорится в сообщении. - И, кроме того, несколько предметов, предположительно, выкопанных им из "расстрельного рва".

Уголовное дело возбуждено по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до трех миллионов рублей, принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

По данным крымского историка и общественника Бориса Берлина, речь идет о рецидивисте-мародере Георгии Полищуке, в октябре минувшего года освободившемся из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за аналогичное преступление, совершенное в 2017 году на том же самом месте.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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Отец и сын Георгий и Роман Полещук уже дважды были осуждены за разграбление места расстрела жертв фашистской оккупации на окраине Симферополя.

Первый раз этот семейный тандем мародеров был осужден еще в 2013 году. Освободившись досрочно, в июле 2017 года они снова были задержаны с поличным на том же самом месте. В сентябре 2018 года Георгий Полищук был осужден на 1,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, а его сын Роман получил 2,1 года колонии-поселения.

Суд над преступниками, надругавшимися над местом захоронения десятков тысяч жертв фашистской оккупации Крыма, вызвал большой общественный резонанс в республике.

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