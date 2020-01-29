Жители многоквартирного дома в селе Зеленогорское Белогорского района выиграли апелляционный суд, который признал недействительным решение исполнительного комитета Зеленогорского сельского совета от 2011 года о приватизации жилого здания частным предприятием.

Об этой истории "РГ" рассказывала в статье "Полмиллиона за свою квартиру" от 25.09.2019.

16 семей из села Зеленогорское Белогорского района в любой момент могли оказаться без крыши над головой. Собственник приватизированного многоквартирного дома предлагал им до конца года выкупить жилье либо заключить краткосрочный договор аренды. Несколько лет люди добивались справедливости.

По словам адвоката жильцов, Зеленогорский сельский совет своим решением нарушил действующее на тот момент законодательство Украины. В соответствии с законом "О приватизации государственного жилищного фонда" жилые дома в целом приватизации не подлежали. Но 7 июня 2019 года суд Белогорского района иск жильцов о признании недействительным решения администрации не удовлетворил, сославшись на срок исковой давности.

Теперь, чтобы стать полноценными хозяевами квартир, людям необходимо добиться возвращения здания муниципалитету. Только тогда они смогут бесплатно приватизировать их.