Ректор Университета Восточного Сараево: Важно защищать историческую правду

Сербы поддерживают Россию в борьбе с попытками искажения исторической правды, полностью разделяют значимость проведения "Бессмертных полков", напоминающих о том, какой ценой далась Победа над фашизмом. Кроме того, в Республике Сербской надеются на расширение сотрудничества с российскими ВУЗами для укрепления исторических связей между братскими сербским и русским народами, а также в целях популяризации русского языка на Балканах. Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал ректор Университета Восточного Сараево Милан Кулич.

В этом году отмечается 75-летие освобождения Красной армией Восточной Европы от нацизма. При этом в Восточном Сараево 9 мая вновь запланировано проведение международной акции "Бессмертный полк". Поддерживаете ли Вы организацию этого мероприятия? Считаете ли важным противодействовать фальсификации истории?

Милан Кулич: Я, как ректор Университета в Восточном Сараево, планирую поддержать эту акцию. И сделаю это с огромным удовольствием, так как процесс фальсификации истории в последнее время набирает все большие обороты. Действительно, сейчас фальсификаторы и псевдоисторики пытаются заново написать историю в том контексте, который отвечает исключительно их интересам. В этой связи особое значение приобретают "Бессмертные полки", напоминающие о том, какой ценой далась Победа над фашизмом, истреблявшим целые народы. Сербский народ понес огромные жертвы, отстаивая свое право на свободу, в ходе Первой и Второй мировых войн, а также последнего югоконфликта в 90-х годах прошлого столетия. Поэтому для нас крайне важно говорить об этом, чтобы не допускать искаженной трактовки исторических событий. Мы полностью поддерживаем Россию в борьбе с попытками искажения исторической правды.

В Вашем Университете введена новая программа "Русский язык, литература и международные отношения". Кроме того, в ВУЗе успешно функционирует Центр русского языка, студенты которого завоевали высшие награды на Международной олимпиаде по русскому языку как иностранному, которая проводилась Санкт-Петербургским государственным университетом. Можно ли говорить о том, что русский язык становится все популярнее в Республике Сербской?

Милан Кулич: Я был очень рад тому, что в рамках философского факультета у нас появилась уникальная программа "Русский язык, литература и международные отношения". Мы гордимся этим. Мне лично очень приятно, что русский язык вновь возвращается на наши просторы. Я отношусь к тому поколению, когда мы еще учили русский язык в начальной и средней школе. Потом, к сожалению, по различным причинам ситуация изменилась. В этой связи я поддерживаю любую инициативу по популяризации и распространению в Республике Сербской русского языка. Деятельность же нашего Центра может стать примером для других, способствовать расширению связей с Россией.

Какова роль в популяризации русского языка со стороны Русской гуманитарной миссии?

Милан Кулич: Русская гуманитарная миссия оказала нам весомую поддержку, в том числе, за счет оснащения одного из наших помещений всей необходимой техникой для успешного изучения русского языка. Кроме того, РГМ помогает нам найти партнеров среди ведущих ВУЗов в России и обеспечить обмен студентами. Мы намерены наращивать подобное двустороннее взаимодействие.

В середине января Вы приняли в ректорате российскую делегацию, в состав которой входили член президиума Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский и вице-президент Российской академии наук (РАН), директор Института археологии РАН Николай Макаров. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы расширения сотрудничества Университета Восточного Сараево с ВУЗами из РФ, РИО?

Милан Кулич: Мы бы хотели при содействии РИО в нашем Университете в Восточном Сараево провести историко-документальную выставку "По дорогам Победы", о чем я поделился с делегацией из РФ в ходе обозначенной выше встречи. Для меня и моих коллег встреча с российскими историками стала огромной честью. Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества с российскими учеными, организациями (РИО, РГМ и т.д.), ВУЗами. При этом на сегодняшний день Университет Восточного Сараево подписал соглашения о сотрудничестве с 10 ВУЗами из РФ. Наши студенты и профессора регулярно отправляются в Россию для обмена опытом и знаниями, а россияне в свою очередь приезжают к нам. Я приложу максимум усилий для интенсификации двустороннего сотрудничества с Россией, поскольку считаю, что российская наука может сильно помочь развитию нашего Университета.

Напомним, что с 17 по 23 января в Еврейском музее в Сараево прошла выставка "По дорогам Победы" из цикла "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют". В интервью "Российской газете" академик Макаров рассказал о целях и задачах экспозиции, отметив тот факт, что "борьба с фальсификацией истории - это часть труда историка, наш профессиональный долг". "Задача историка - показать объективную и достоверную картину прошлого. Эта выставка - один из шагов на этом очень сложном пути, - констатировал он. - История Второй мировой войны еще недавно казалась нам очевидной. В нашем сознании существовали оценки и заключения, казавшиеся нам незыблемыми, потому что их разделял весь мир, вся Европа. Сейчас мы видим, что это не так, что снова история является объектом манипуляций. И самый убедительный аргумент для того, чтобы вернуть достоверную картину, вернуть фундаментальные истинные интерпретации, - обратиться к документам. На этой выставке собраны документы, архивные фотографии, которые показывают реалии войны на территории Балкан, решающий вклад Красной армии в освобождение Югославии, боевое содружество, становление отношений между Красной армией и Народно-освободительной армией Югославии, особую атмосферу Победы. Убедительны лица людей, которые встречают наших бойцов, запечатленная на кадрах атмосфера. Все это говорит о том, что их встречали как освободителей, что более убедительно, чем многие надуманные и искаженные суждения, которые нам, к сожалению, приходится слушать во многих странах Восточной Европы. Документы говорят сами за себя".