Роскомнадзор заблокирует доступ к Protonmail.com из-за сообщений о "минировании"

Роскомнадзор с 29 января заблокирует доступ к почтовому сервису Protonmail.com на территории России. Основанием для этого стало требование Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

В январе и годом раньше Protonmail.com активно использовался злоумышленниками для рассылки ложных сообщений о минировании, поясняют в Роскомнадзоре.

Тем не менее, почтовый сервис отказался предоставить данные об администраторах почтовых ящиков, используемых для рассылки угроз. Кроме того, компания не передала в Роскомнадзор сведения о себе для включения в реестр организаторов распространения информации в интернете.

Ранее Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры РФ заблокировал доступ к почтовому сервису Startmail.com. Уточнялось, что с его помощью также велась массовая рассылка ложных сообщений о минировании.