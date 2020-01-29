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29.01.2020 12:00
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор заблокирует доступ к Protonmail.com из-за сообщений о "минировании"

Текст: Юлия Кривошапко

Роскомнадзор с 29 января заблокирует доступ к почтовому сервису Protonmail.com на территории России. Основанием для этого стало требование Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Фото: iStock
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В январе и годом раньше Protonmail.com активно использовался злоумышленниками для рассылки ложных сообщений о минировании, поясняют в Роскомнадзоре.

Тем не менее, почтовый сервис отказался предоставить данные об администраторах почтовых ящиков, используемых для рассылки угроз. Кроме того, компания не передала в Роскомнадзор сведения о себе для включения в реестр организаторов распространения информации в интернете.

Ранее Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры РФ заблокировал доступ к почтовому сервису Startmail.com. Уточнялось, что с его помощью также велась массовая рассылка ложных сообщений о минировании.

Экономика Отрасли Связь Digital Интернет Правительство Минкомсвязь Роскомнадзор Атака телефонных террористов на Россию

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