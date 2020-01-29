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29.01.2020 08:13
Рубрика: Экономика

Россияне назвали необходимый для роста производительности уровень зарплат

Текст: Евгений Гайва

Почти половина россиян станут работать лучше, если получат прибавку к зарплате в полтора-два раза. Иначе производительность труда готовы повышать гораздо меньше людей, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра НАФИ.

Фото: iStock
Реальные зарплаты в России выросли на 2,7 процента

Так, 21% респондентов готов трудиться интенсивнее при росте зарплат в полтора раза, а 19% - если уровень оплаты труда вырастет в два раза. "При повышении на 10, 20, 30 или 40% работать лучше готовы намного меньше опрошенных - от 5 до 13%", - пишет РБК со ссылкой на результаты исследования. Многие респонденты указали, что и так трудятся на пределе возможностей. В среднем по России об этом заявили 18% опрошенных.

При этом, чуть более половины работающих россиян (54%) повышения зарплаты в 2020 году не ждут. Еще 29% респондентов считают, что в 2020 году зарплаты повысятся, а 7% опрошенных, напротив, считают, что зарплаты сократятся.

Согласно ранее проведенного опросу сервисом по поиску работы и подбору персонала "Работа.ру", в среднем россияне хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц.

Экономика Работа Зарплата

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