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29.01.2020 11:00
Рубрика: Общество

RT набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube

RT установил рекорд среди новостных телеканалов, первым преодолев отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube.

Фото: iStock
На YouTube опубликован рейтинг самых популярных видео за 2019 год

Среди видеороликов канала, набравших наибольшее количество просмотров, - кадры ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Кроме того, среди эксклюзивного контента RT - трансляции с акций протеста "желтых жилетов" во Франции, а также первые видеокадры последствий пожара в Нотр-Даме.

В 2007 году RT стал первым российским телеканалом, который начал размещать свои материалы на YouTube. В 2013-м RT International набрал 1 млрд просмотров на YouTube.

Общество СМИ и соцсети

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