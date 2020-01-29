RT набрал 10 миллиардов просмотров на YouTube

RT установил рекорд среди новостных телеканалов, первым преодолев отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube.

Среди видеороликов канала, набравших наибольшее количество просмотров, - кадры ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Кроме того, среди эксклюзивного контента RT - трансляции с акций протеста "желтых жилетов" во Франции, а также первые видеокадры последствий пожара в Нотр-Даме.

В 2007 году RT стал первым российским телеканалом, который начал размещать свои материалы на YouTube. В 2013-м RT International набрал 1 млрд просмотров на YouTube.