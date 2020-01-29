Сенаторы-демократы раскритиковали "сделку века" Трампа

Сенаторы от Демократической партии США послали письмо президенту Дональду Трампу. В нем демократы выразили претензии по поводу плана урегулирования палестино-израильского конфликта, предложенного американским лидером.

Текст письма подписали 12 законодателей, передает ТАСС. В том числе Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, намеревающееся побороться за президентское кресло.

Сенаторы сочли, что реализация данного плана одной из сторон может уничтожить перспективы мирного разрешения конфликта в рамках концепции существования двух государств. Односторонняя реализация "сделки века", по мнению законодателей, будет нарушать положения международного права.

Напомним, президент США Дональд Трамп во вторник огласил детали плана по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет целиком зависеть от палестинцев в попытке добиться мирного прорыва за десятилетия конфликта с Израилем. Соединенные Штаты также признают израильские поселения на оккупированном Западном берегу. В обмен на это Израиль должен на четыре года заморозить любую поселенческую деятельность на оккупированной территории, пока будут проходить переговоры о палестинской государственности.

Между тем власти Палестины отказались от участия в объявленной президентом США Дональдом Трампом "сделке века". Предложенные условия в Палестине расценили как "заговор".