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29.01.2020 13:39
Рубрика: Власть

Шойгу: Минобороны будет противодействовать фальсификации истории

Текст: Иван Петров
Министерство обороны будет противодействовать попыткам очернить Россию и фальсифицировать ее историю. Такое заявление в среду на заседании коллегии, посвященной Посланию президента Федеральному собранию, сделал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По словам министра, это особенно важно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин: Блокаду Ленинграда и Холокост - ни с чем сравнить нельзя

Одним из шагов военных станет продолжение публикации рассекреченных архивов военного периода. "К 9 Мая на сайте Минобороны появятся новые разделы интерактивного сервиса "Память народа". Постоянно обновляются мультимедийный проект "Полководцы Победы", а также проект "Салюты освобождения", рассказывающий об освобождении столиц европейских государств", - пояснил Сергей Шойгу.

Фото: РИА Новости
Минобороны РФ рассекретило данные о Варшавском восстании 1944 года

Кроме того для увековечения памяти погибших в этом году предусмотрено провести 11 поисковых экспедиций, будут отремонтированы и благоустроены 2 144 воинских захоронения в России и 78 - за рубежом.

Параллельно продолжается строительство Главного храма Вооруженных сил, который будет освящен во время празднования дня Победы.

Власть Безопасность Армия Общество История Правительство Минобороны 75-летие Победы

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