Шойгу: Минобороны будет противодействовать фальсификации истории

Одним из шагов военных станет продолжение публикации рассекреченных архивов военного периода. "К 9 Мая на сайте Минобороны появятся новые разделы интерактивного сервиса "Память народа". Постоянно обновляются мультимедийный проект "Полководцы Победы", а также проект "Салюты освобождения", рассказывающий об освобождении столиц европейских государств", - пояснил Сергей Шойгу.

Кроме того для увековечения памяти погибших в этом году предусмотрено провести 11 поисковых экспедиций, будут отремонтированы и благоустроены 2 144 воинских захоронения в России и 78 - за рубежом.

Параллельно продолжается строительство Главного храма Вооруженных сил, который будет освящен во время празднования дня Победы.