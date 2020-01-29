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29.01.2020 14:37
Рубрика: Экономика

Силуанов назвал стоимость социальных мер из Послания президента

Текст: Роман Маркелов
Минфин окончательно рассчитал, сколько будут стоить меры социальной поддержки, объявленные в Послании президента 15 января. До 2024 года дополнительные расходы бюджетов составят почти 4,13 трлн рублей, из которых 3,77 трлн рублей - средства из федерального бюджета, 357,8 млрд рублей - бюджеты регионов. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Он подчеркнул, что в рамках реализации Послания на социальную поддержку граждан будет выделен беспрецедентный объем финансирования. По словам Силуанова, наибольший объем средств будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми от трех до семи лет - это почти 1,39 трлн рублей, и выплаты материнского капитала - 1,23 трлн рублей.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Чтобы максимально быстро довести деньги до людей, Минфин готовит поправки в бюджет, которые представит правительству до 11 февраля, добавил Силуанов "При формировании бюджета на 2020-2022 годы мы исходили из приоритетности расходов на социальную сферу. Меры социальной поддержки, указанные в Послании, позволят в значительной степени повысить уровень жизни социально незащищенных слоев населения. При этом данные решения не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность", - сказал министр финансов.

15 января президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию озвучил ряд мер для повышения рождаемости. Глава государства предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет, в случае если доходы семьи не превышают один прожиточный минимум на человека, выплачивать материнский капитал уже на первого ребенка, а также обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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