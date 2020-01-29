Стычки с израильскими военными привели к ранениям 22 палестинцев

Столкновения жителей Палестины с израильскими военнослужащими произошли на Западном берегу реки Иордан. В результате пострадали 22 палестинца.

Как информирует ТАСС, 12 человек получили ранения в деревне Эль-Азария к востоку от Иерусалима. Они пострадали от применения солдатами Еврейского государства слезоточивого газа. Двое были госпитализированы.

В населенном пункте Эль-Бира - десять пострадавших, в том числе травмированных резиновыми пулями.

Волнения в Палестине вспыхнули после того, как президент США Дональд Трамп озвучил параметры давно ожидавшейся "сделки века" - соглашения между палестинцами и израильтянами, которое ставит целью установление долгосрочного мира на Ближнем Востоке и создание независимого, признанного без ограничений международным сообществом палестинского государства.

Власти Палестины отказались от участия в объявленной президентом США Дональдом Трампом "сделке века". Предложенные условия в Палестине расценили как "заговор".