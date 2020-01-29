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29.01.2020 12:16
Рубрика: Легковые авто

Toyota останавливает четыре завода в Китае из-за коронавируса

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Концерн Toyota заявил о приостановке работы четырех своих заводов на территории Китая. Об этом сообщает японское издание The Mainichi.

Фото: Пресс-служба Infiniti.
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По предварительной информации, производство будет остановлено до 10 февраля. Причина такого решения - вспышка коронавируса в Китае. Заводы и так не работают из-за каникул по случаю Нового года по лунному календарю. Они должны были возобновить работу в начале февраля. Автопроизводитель уточнил, что решение о перезапуске производства будет принято позднее.

Также по информации издания приостановит производство на двух своих заводах в Китае и Honda. Причина та же: коронавирус. Два предприятия по производству мотоциклов в Тянцзине и Тайцане будут закрыты, по меньшей мере, до 8 февраля. Их сотрудники должны были выйти на работу из-за новогодних каникул 2 февраля, однако из-за эпидемии сроки сдвинулись.

#авто #Toyota #Honda