Toyota останавливает четыре завода в Китае из-за коронавируса

Концерн Toyota заявил о приостановке работы четырех своих заводов на территории Китая. Об этом сообщает японское издание The Mainichi.

По предварительной информации, производство будет остановлено до 10 февраля. Причина такого решения - вспышка коронавируса в Китае. Заводы и так не работают из-за каникул по случаю Нового года по лунному календарю. Они должны были возобновить работу в начале февраля. Автопроизводитель уточнил, что решение о перезапуске производства будет принято позднее.

Также по информации издания приостановит производство на двух своих заводах в Китае и Honda. Причина та же: коронавирус. Два предприятия по производству мотоциклов в Тянцзине и Тайцане будут закрыты, по меньшей мере, до 8 февраля. Их сотрудники должны были выйти на работу из-за новогодних каникул 2 февраля, однако из-за эпидемии сроки сдвинулись.