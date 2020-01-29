Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без проверки знания языка

Министерство внутренних дел России намерено отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии в ходе процедуры получения ими российского гражданства. Об этом в среду в ходе "круглого стола" сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По ее словам, уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашими ближайшими соседями - гражданами Белоруссии и Украины.

"Мы предлагаем освободить их от прохождения собеседования на знание русского языка. Кроме того, для граждан этих государств, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения российского гражданства сразу после получения вида на жительство", - рассказала руководитель полицейского главка, добавив, что "чем проще иностранцу будет оформить документы, тем меньше будет негативных явлений в виде организации незаконной миграции".

Ранее МВД опубликовало статистические данные по всем показателям миграционной обстановки в стране за 2019-й год.