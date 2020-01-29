В Москве состоялась премьера второго сезона сериала "Содержанки"

Проект представили Константин Богомолов и Ирина Сосновая, генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева, генеральный продюсер Эдуард Илоян, режиссер Дарья Жук, а также актеры Дарья Мороз, Марина Зудина, Владимир Мишуков, Александр Кузнецов, Ирина Старшенбаум, Леонид Бичевин, Александра Ребенок, Александра Ревенко, Сабина Ахмедова, Ольга Сутулова, Роман Волобуев, Игорь Верник и другие.

Посмотреть первую серию и поздравить коллег приехали Ксения Собчак, Никита Ефремов, Надежда Оболенцева, Агата Муцениеце, Екатерина Варнава, Снежана Георгиева, Андрей Бартенев, Наталья Якимчик, Аглая Тарасова, Евгения Линович, Айдан Салахова, Ольга Панченко, Оксана Бондаренко, Ирина Кудрина, Павел Табаков, Валерия Роднянская, Яна Расковалова, Светлана Устинова, Светлана Бондарчук, Александр Арутюнов, Дарья Коновалова, Маргарита Лиева, Екатерина Одинцова и другие.

Первый эпизод второго сезона будет доступен эксклюзивно на видеосервисе START уже 30 января. Далее серии будут выходить по одной в неделю по четвергам. Удастся ли новому режиссеру - белоруске Дарье Жук (первый сезон снимал Константин Богомолов) - поднять сериал на более высокий уровень?

Дарья Жук: Во втором сезоне будет меньше аскетичности и больше энергии. Несмотря на то, что мы сохранили стилистику прекрасно сыгранных разговорных сцен, мы делали продолжение более насыщенным событиями. Мы хотели подпустить зрителя чуть ближе к персонажам.

Как вас пригласили в сериал?

Дарья Жук: Константин Богомолов не мог снимать продолжение "Содержанок", так как стал работать над "Хорошим человеком" про ангарского маньяка. Константин увидел мой фильм "Хрусталь". Ему он понравился и пригласили меня. Это большое, крутое кино. Я должна была сохранить преемственность и свое авторское дыхание, оставить смешанный жанр. Нужно было много сил, чтобы приручить эту глыбу. Даша Мороз стала креативным продюсером.

Жанр?

Дарья Жук: Детектив.

Зрители узнают, получится ли у московского следователя Лены (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристки Даши (Софья Эрнст), приехавшей в Москву из Саратова, найти себя в мире больших денег и какую цену за эту новую жизнь им придется заплатить. Сможет ли Макс (Петр Скворцов) раскрыть тайну смерти Алисы (Ольга Сутулова) и еще череду убийств, и замешан ли в деле олигарх Ольховский (Владимир Мишуков).

Во втором сезоне к звездному составу добавили еще знаменитостей: Константин Лавроненко, Виктор Вержбицкий, Игорь Верник, Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов, Один Байрон, Юрий Чурсин.

Первый сезон киносериала "Содержанки" вышел в марте 2019 года. Благодаря сериалу, видеосервис достиг рекордных показателей - 700 тысяч подписчиков, количество легальных просмотров превысило отметку в 10 миллионов.