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29.01.2020 06:35
Рубрика: В мире

В Пекине аптека заплатит крупный штраф за повышение цен на маски

Одна из аптек Пекина заплатит три миллиона юаней за то, что повысила цены на защитные маски.

Фото: Reuters/Axel Schmidt
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Местное управление по контролю и регулированию рынка с 23 января активно проверяет торговые точки на предмет нарушения ценовой политики и искусственного взвинчивания цен на медикаменты, дезинфицирующие средства и многое другое. Уже возбуждено 31 дело, сообщает РИА Новости.

А отделение аптеки Jimin Kangtai в районе Фэнтай почти в шесть раз завысило цены на защитные маски. Теперь жадный продавец заплатит крупный штраф. Власти призвали население сообщать о нарушениях по телефону горячей линии.

Добавим, что в магазинах и аптеках Пекина еще на прошлой неделе начали кончаться защитные маски и противовирусные препараты. На фоне паники, связанной с коронавирусом, некоторые предприниматели решили подзаработать.

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