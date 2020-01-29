Видео: Bugatti и Lamborghini в снежном дрифте

Возможно, не столь увлекательную и рискованную как фрирайд, зато, пожалуй, самую волнительную на слух и редкую зимнюю забаву изобрели авторы Youtube-канала Royalty Exotic Cars.

В новом видеоролике на протяжении трех с четвертью минут 1000-сильный Bugatti Veyron и 740-сильный Lamborghini Aventador SV предстают в непривычном для себя антураже вдали от фешенебельных районов на берегу теплых морей и отутюженных кольцевых трасс - посреди открытой площадки, уходящей в горизонт всеми сторонами света, укрытой свежевыпавшим снегом по щиколотку.

Первая половина клипа откроет, как здорово сверхмощные затворники гаражей ближневосточных нуворишей управляются тягой в снегу, как задорно метет порошу, выписывая "пончики" Veyron. Моторы кажется не ревут, а рычат от удовольствия вдыхать цилиндрами пламенных сердец морозный воздух. А игриво покрыты снежными наносами бока и колесные недра вторят этому впечатлению.

Во второй половине клипа счастливчик осваивает новую лыжную дисциплину - катание на буксире от спойлера одного их самых изощренных инженерных творений последних десятилетий.

Приятного просмотра.