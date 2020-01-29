Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке

Водитель междугороднего автобуса на Украине лишится работы за отказ выключить сериал для пассажиров на русском языке. Об этом сообщил телеканал "Громадьске".

В компании-перевозчике заявили, что "шокированы" ситуацией. Ее представители также заверили, что на каждую поездку выдают водителям флешки с сериалами на украинском языке.

Речь идет о скандале, который устроили в автобусе, следовавшем по маршруту Луцк - Киев, волонтерка Ярина Черногуз и ее спутница. Во время поездки Черногуз потребовала от водителя выключить сериал для пассажиров, который был озвучен на русском языке. Тот отказался, предложив ей спросить мнение остальных пассажиров, но те в основном отреагировали на вопрос равнодушным молчанием и не поддержали возмущения волонтерки. А одна женщина назвала волонтерку убийцей, которая ездит на войну. Тогда Черногуз и ее спутница в знак протеста вышли из автобуса и далее добирались автостопом.

В результате компания-перевозчик извинилась перед волонтеркой и ее подругой, заявив, что компенсирует им стоимость билетов. А водителя решили уволить.