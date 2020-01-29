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29.01.2020 11:06
Рубрика: Легковые авто

Водородные BMW через пять лет будут не дороже бензиновых

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Глава направления водородных технологий BMW Юрген Гулднер, имеющий должность вице-президента концерна, в интервью британской газете The Telegraph заявил, что партнерство BMW и Toyota к 2025 году сделает машины, работающие на водороде, не дороже в производстве автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Сотрудничество BMW и Toyota в сфере совершенствования и внедрения силовых установок использующих энергию химических реакций с водородом берет начало в 2015 году. С тех пор партнеры работают уже над силовой установкой третьего поколения, той самой, которая при производстве в промышленных масштабах не более энергозатратна, чем производство ДВС с его топливной системой и громоздкими редукторами.

Фото: www.instagram.com/cochespias/
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Один из главных факторов снижения себестоимости - отказ от использования платины в качестве катализатора химической реакции. Компаниям удалось найти способ сократить применение платины до несущественной величины.

Полностью функциональные прототипы на базе BMW X5 уже тестируют. На полных баллонах они пробегают 400-480 км. В 2022 году, когда они будут предложены на рынке, этот показатель увеличат как минимум до 560 км. Следом за X5 водородную силовую установку применят на X6 и X7.

Все, кто работает над внедрением в производство автомобилей на водороде - японцы, корейцы - опубликованными планами подтверждают, что окно входа на рынок - как раз пятилетка между 2025 и 2030 годами, отмечает Гулднер.

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