Водородные BMW через пять лет будут не дороже бензиновых

Глава направления водородных технологий BMW Юрген Гулднер, имеющий должность вице-президента концерна, в интервью британской газете The Telegraph заявил, что партнерство BMW и Toyota к 2025 году сделает машины, работающие на водороде, не дороже в производстве автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Сотрудничество BMW и Toyota в сфере совершенствования и внедрения силовых установок использующих энергию химических реакций с водородом берет начало в 2015 году. С тех пор партнеры работают уже над силовой установкой третьего поколения, той самой, которая при производстве в промышленных масштабах не более энергозатратна, чем производство ДВС с его топливной системой и громоздкими редукторами.

Один из главных факторов снижения себестоимости - отказ от использования платины в качестве катализатора химической реакции. Компаниям удалось найти способ сократить применение платины до несущественной величины.

Полностью функциональные прототипы на базе BMW X5 уже тестируют. На полных баллонах они пробегают 400-480 км. В 2022 году, когда они будут предложены на рынке, этот показатель увеличат как минимум до 560 км. Следом за X5 водородную силовую установку применят на X6 и X7.

Все, кто работает над внедрением в производство автомобилей на водороде - японцы, корейцы - опубликованными планами подтверждают, что окно входа на рынок - как раз пятилетка между 2025 и 2030 годами, отмечает Гулднер.