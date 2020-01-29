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Рубрика: В мире

ВОЗ направит экспертов в Китай для изучения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в КНР международных экспертов для взаимодействия с китайскими специалистами в борьбе со вспышкой пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщили во вторник в женевской штаб-квартире ВОЗ, отметив, что целью взаимодействия станет получение дополнительной информации о вспышке болезни для глобального ответа на нее.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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"Остановить распространение этого вируса как в Китае, так и в мире в целом - это наивысший приоритет для ВОЗ", - цитирует заявление ТАСС. При этом специалисты отмечают, что в отношении нового вируса предстоит еще многое понять. До сих не установлены источник вспышки и степень распространения коронавируса в Китае. Сообщается также, что около 20% случаев заболевания расцениваются как тяжелые. ВОЗ продолжает тщательный мониторинг ситуации, и гендиректор может созвать заседание комитета по ЧС "в кратчайшее время, если это потребуется".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил "серьезный подход" КНР к борьбе пневмонией нового типа. По его словам, организация продолжит работать плечом к плечу с Китаем и другими странами в деле защиты здоровья.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, подтверждены 106 смертей и более 4,5 тысячи случаев заражения. Около тысячи больных находятся в критическом состоянии. Кроме Китая, случаи заражения зафиксированы еще в 15 странах.

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В мире Восточная Азия Китай Международные организации ВОЗ Распространение нового коронавируса

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