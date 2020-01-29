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29.01.2020 01:59
Рубрика: В мире

Защита Трампа закончила изложение аргументов на процедуре импичмента

Команда защитников американского лидера Дональда Трампа завершила в Сенате Конгресса представление аргументов в рамках процедуры импичмента в отношении главы государства. У них было 24 часа на изложение своей позиции.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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Сегодня стороны будут отвечать на вопросы сенаторов, передает ТАСС. В пятницу законодатели должны определиться с необходимостью вызова на процесс свидетелей и предоставления документов. Либо начнется голосование.

Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в Сенате выносить импичмент Трампу не намерено.

Напомним, в Сенате США неделю назад начались слушания по импичменту Трампа. Он был объявлен в сентябре прошлого года палатой представителей конгресса США с подачи демократов. Поводом стал июльский телефонный разговор хозяина Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в давлении на лидера другой страны.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

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