Защита Трампа закончила изложение аргументов на процедуре импичмента

Команда защитников американского лидера Дональда Трампа завершила в Сенате Конгресса представление аргументов в рамках процедуры импичмента в отношении главы государства. У них было 24 часа на изложение своей позиции.

Сегодня стороны будут отвечать на вопросы сенаторов, передает ТАСС. В пятницу законодатели должны определиться с необходимостью вызова на процесс свидетелей и предоставления документов. Либо начнется голосование.

Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в Сенате выносить импичмент Трампу не намерено.

Напомним, в Сенате США неделю назад начались слушания по импичменту Трампа. Он был объявлен в сентябре прошлого года палатой представителей конгресса США с подачи демократов. Поводом стал июльский телефонный разговор хозяина Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в давлении на лидера другой страны.