Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США

Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории. "Это уникальная ответственность". Такими словами лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл открыл во вторник слушания по импичменту Дональда Трампа.

Макконнелл отметил, что что большинство сенаторов уже готовы поддержать резолюцию по организации процесса. "Она устанавливает структуру, которая справедлива, беспристрастна", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на телеканал Fox News.

Согласно документу, республиканцы намерены дать представителям защиты и обвинения по 24 часа на изложение своей позиции. Далее 16 часов отводится на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. После этого пройдут четырехчасовые дебаты, цель которых - определить необходимость вызова свидетелей и запросов каких-либо документов. Если этого не потребуется, то верхняя палата проголосует по каждой из двух статей обвинения.

Эту резолюцию уже раскритиковал лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, убежденный, что документ отражает только видение республиканцев. "Правила Макконнелла, судя по всему, разработаны президентом Трампом для президента Трампа", - подчеркнул он. Шумера не устраивает стремление рассмотреть дело как можно скорее, а резолюция усложняет получение свидетельств.

Напомним, в сентябре прошлого года Палата представителей конгресса США с подачи демократов объявила импичмент Дональду Трампу. Поводом стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в давлении на лидера другой страны. Якобы он просил Зеленского инициировать разбирательство в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. На прошлой неделе демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента в Сенат.

Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в Сенате выносить импичмент Трампу не намерено.