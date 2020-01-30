Air Canada и British Airways отменили все свои рейсы в Китай

Компания Air Canada из-за вспышки коронавируса отменила все свои рейсы в Китай. "После рекомендации правительства избегать ненужных поездок в КНР мы приостанавливаем полеты в Пекин и Шанхай до 29 февраля", - отмечается в официальном заявлении перевозчика.

Днем ранее об отмене рейсов в города материкового Китая сообщила компания British Airways. Она извинилась за доставленные неудобства, отметив, что "безопасность пассажиров и экипажей является для нее приоритетом". Компания ежедневно совершала два рейса из лондонского аэропорта Хитроу в Пекин и Шанхай, напоминает агентство "Интерфакс".

British Airways стала первым международным перевозчиком, отменившим рейсы в КНР из-за сложной эпидемиологической ситуации. Власти Великобритании, США и Новой Зеландии призвали своих граждан отказаться от поездок в Китай.