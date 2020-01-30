Новости

Air Canada и British Airways отменили все свои рейсы в Китай 03:20
Трамп: Я не пошел на поводу у Болтона и не развязал шестую мировую войну 03:08
В Перу 13 человек погибли от ударов молний 02:38
Толстой рассказал о боязни Украины и Грузии контактировать с РФ в ПАСЕ 02:33
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 162 02:06
Власти США обнаружили на границе самый длинный тоннель для контрабанды 02:00
Названы города, наиболее подверженные риску распространения коронавируса 01:55
Авиация Израиля атаковала ХАМАС в ответ на обстрел из Газы 01:46
Ученые доказали, что поездки на велосипеде снижают риск смерти от болезней 01:40
Советник Зеленского нецензурно выразился по поводу цен на газ 01:15
Небензя: Террористы в Сирии готовят новую провокацию с химоружием 00:57
Более 200 эвакуированных из Уханя американцев поместят в карантин 00:42
Роналду стал первым человеком, собравшим 200 млн подписчиков в Instagram 00:08
Мишустин сменил замглавы ФНС 29.01.2020
Пятый случай заражения коронавирусом отмечен во Франции 29.01.2020
Минфин США ввел санкции против восьми граждан и одной российской компании 29.01.2020
Грета Тунберг станет товарным знаком 29.01.2020
МакКонахи сыграет в новом сериале от создателя "Настоящего детектива" 29.01.2020
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в "Спартак" 29.01.2020
В Кремле не принимают особых мер от коронавируса 29.01.2020
Вылетевший самолет вернулся в аэропорт Баку из-за столкновения с птицами 29.01.2020
Нападающий "Крыльев Советов" Соболев продолжит карьеру в "Спартаке" 29.01.2020
Европарламент подавляющим большинством голосов утвердил Brexit 29.01.2020
Фото улыбающейся роженицы на фоне упавшего в обморок мужа взорвало Сеть 29.01.2020
Экстрадированный во Францию Винник отказался прекратить голодовку 29.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 03:20
Рубрика: В мире

Air Canada и British Airways отменили все свои рейсы в Китай

Компания Air Canada из-за вспышки коронавируса отменила все свои рейсы в Китай. "После рекомендации правительства избегать ненужных поездок в КНР мы приостанавливаем полеты в Пекин и Шанхай до 29 февраля", - отмечается в официальном заявлении перевозчика.

Названы города, наиболее подверженные риску распространения коронавируса

Днем ранее об отмене рейсов в города материкового Китая сообщила компания British Airways. Она извинилась за доставленные неудобства, отметив, что "безопасность пассажиров и экипажей является для нее приоритетом". Компания ежедневно совершала два рейса из лондонского аэропорта Хитроу в Пекин и Шанхай, напоминает агентство "Интерфакс".

British Airways стала первым международным перевозчиком, отменившим рейсы в КНР из-за сложной эпидемиологической ситуации. Власти Великобритании, США и Новой Зеландии призвали своих граждан отказаться от поездок в Китай.

В мире Северная и Центральная Америка Канада В мире Европа Великобритания В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссасхар
В Кремле не принимают особых мер от коронавируса
Европарламент подавляющим большинством голосов утвердил Brexit
В Госдуму внесли законопроект о покупке sim-карт с помощью биометрии
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев