Авиация Израиля атаковала ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

Израильские самолеты атаковали объекты ХАМАС на юге палестинского анклава. Операция была проведена в ответ на обстрел израильской территории.

В секторе Газа истребителями и летательными аппаратами Еврейского государства были атакованы оружейные склады и подземная инфраструктура группировки ХАМАС, передает РИА Новости. Накануне израильские военнослужащие засекли пуск одного снаряда из сектора Газа.

Ранее столкновения жителей Палестины с израильскими военными произошли на Западном берегу реки Иордан. В результате пострадали 22 палестинца.