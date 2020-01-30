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Ольга Башмачникова, вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России:

Патентная система налогообложения для фермеров значительно упростит им жизнь.

Согласно нашему законодательству, производство сельхозпродукции на личных подворьях не является разновидностью предпринимательской деятельности и потому налогами не облагается. Зная это, многие сельхозпроизводители в последнее время стремились сменить свой статус и перейти из крестьянско-фермерских хозяйств в личные подсобные хозяйства. Им гораздо проще было не являться предпринимателями и не иметь никаких дел с налоговой. Ведь это порой бывает довольно утомительно: много формальностей, много различной документации. Теперь этот барьер разрушен. Закон о патентной системе налогообложения упрощает регистрацию для фермеров и существенно сокращает количество сдаваемой ими налоговой отчетности. Оплатил один раз патент - и целый год, как говорится, можешь спать спокойно.

Фото: iStock
Дачникам и садоводам не нужно опасаться введения новых налогов

Данное нововведение, на мой взгляд, поможет увеличить количество фермерских хозяйств в нашей стране. Если посмотреть статистику, то можно увидеть следующее: ежегодно у нас создается порядка 20 тысяч КФХ, но при этом около 300 тысяч уходит из бизнеса. Надеюсь, что отныне эти цифры изменятся.

Закон наделал немало шума, пока проходил слушания в Государственной Думе. Периодически возникали разговоры о том, что с его принятием всех дачников и огородников обложат мздой. Ничего подобного. Деятельность личных подсобных хозяйств у нас регулируется законом о ЛПХ. А также региональными законами, которые устанавливают, какое количество земель может быть предоставлено под личное подсобное хозяйство. Где-то это 1,5 гектара, где-то 2,5, а где-то и больше. Если подворье не выходит за данные правовые рамки, не имеет наемных работников, то налогообложению оно не подвергается. И никакие патенты садоводам, продающим излишки со своих огородов, приобретать не надо.

Тем же фермерам, которые в свое время вышли из бизнеса, поменяли свой статус на ЛПХ, но по сути остались фермерскими хозяйствами, имеющими десятки гектаров земли, большое поголовье скота, обсуждаемый закон позволит снова стать официальными предпринимателями и легализовать свою деятельность. Поскольку сейчас они, по сути, работают нелегально.

Кроме всего выше сказанного, новая патентная система - прекрасная стимулирующая мера для тех, кто пока еще находится на распутье и не может сделать выбор: остаться ли в статусе ЛПХ или же перейти в КФХ и начать свой бизнес.

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